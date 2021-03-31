"Мы готовы тиражировать опыт Нижегородской области по внедрению принципов бережливого производства", - Евгений Люлин Общество

участники Ассоциации законодателей ПФО Фото: пресс-служба Заксобрания региона

"Мы готовы тиражировать опыт Нижегородской области по внедрению принципов бережливого производства", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, 13 апреля в Саранске состоялось LХ заседание Ассоциации законодательных органов власти Приволжского федерального округа.

В работе Ассоциации также приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, временно исполняющий обязанности главы республики Мордовия Артем Здунов, председатель Госсобрания республики Мордовия Владимир Чибиркин, координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, руководители законодательных органов регионов округа, представители исполнительных органов власти.

В рамках мероприятия прошло пленарное заседание Ассоциации. Тема повышения производительности труда стала одной из главных. Евгений Люлин выступил с докладом, посвящённым практике внедрения бережливых технологий в Нижегородской области и решению проблем, которые возникают в этой сфере. По его словам, в регионе ведется системная работа по 7-ми направлениям, в том числе промышленности. Председатель Заксобрания Нижегородской области подчеркнул, что по итогам 2019 года показатель роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях превысил в регионе плановый показатель более чем на 3%.

"Но есть и сложности, о которых тоже стоит сказать. Во-первых, нужно сокращать ограничения по выручке для участия в нацпроекте с 400 миллионов хотя бы до 200 миллионов рублей, что позволит значительно расширить список предприятий-участников. Во-вторых, надо разрабатывать отдельную программу для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня на пути реализации программ повышения производительности труда в ОПК стоит режим секретности и невозможность аккредитации специалистов. В-третьих, необходимо помогать малым предприятиям, которые вообще не задействованы в федеральных программах повышения производительности труда", - сказал Евгений Люлин.

По его словам, позитивный отклик у коллег по Ассоциации получила также практика внедрения принципов бережливого производства в работу Заксобрания. "Этот процесс затрагивает сложную систему межведомственного взаимодействия. Мы стали первыми в России, кто прошел этот путь. Тем, кто последует нашему примеру, наверняка будет проще. Мы готовы тиражировать наш опыт. Каждый регион Приволжья имеет свою специфику. Но есть много вещей, которые нас объединяют. Прежде всего, общность целей: все мы работаем для блага людей", - отметил он.

Другие темы, которые обсудили участники пленарного заседания, были посвящены цифровой трансформации как одной из национальных целей развития страны и мерам противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с актуальностью данной темы, перед началом пленарного заседания для участников Ассоциации была организована рабочая поездка на два объекта. Первый - завод "Биохимик". Это одно из старейших отечественных предприятий, которое активно участвует в решении важнейших задач по обеспечению лекарственной безопасности страны и является лидером отечественной фарминдустрии в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов. Активно участвует в программе импортозамещения, а также выпускает инновационные лекарственные средства.

Гостям показали процесс изготовления лекарств и рассказали, что в 2018 году на заводе было организовано производство полного цикла антибиотиков последнего поколения и фармацевтических субстанций, в частности, препарата Ванкомицин. А в 2020 году здесь оперативно разработан и произведен препарат противовирусного действия от коронавирусной инфекции Арепливир, который был продемонстрирован присутствующим.

Также была показана линия ампульного производства площадью 2700 кв. м., оснащенная передовым оборудованием. Представители предприятия отметили, что запуск линии позволяет увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза – до 15 млн единиц в месяц (более 173 млн ампул в год).

Вторым объектом, который посетили члены Ассоциации, стала поликлиники №3 при республиканской клинической больнице №5. Объект оснащен самым современным оборудованием в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, включая тяжелую технику нового поколения.

Евгений Люлин, комментируя объекты, заметил, что "коллеги продемонстрировали научные и производственные мощности, где идет разработка антибиотиков и противовирусных препаратов и налажено их массовое производство".

"Здорово, что это развивается во многих регионах. Я считаю, что нужно сформировать банк таких хороших медицинских проектов и в дальнейшем его тиражировать", - подчеркнул Евгений Люлин.

Заключительным пунктом экскурсионной программы стал Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Он имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния народов Мордовии и является одним из крупных культурных центров Поволжья.

Музей был открыт в январе 1960 года. В настоящее время носит имя Степана Эрьзи (Нефедова), уроженца села Баево ныне Ардатовского района Мордовии, который являлся мастером скульптуры, работал с различными материалами: мрамором, бетоном, чугуном и экзотическими породами дерева. Его творчество прошло в России, Италии, Франции, Аргентине. Парижские газеты называли Эрьзю "русским Роденом". В 2021 году отмечается 145 лет со дня рождения С.Д. Эрьзи.