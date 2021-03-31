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Бизнес

Банк "Открытие" запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды

14 апреля 2021 14:17  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с новым ипотечным продуктом "Рефинансирование Плюс" клиенты смогут не только рефинансировать ипотеку по лучшим условиям, но и получить дополнительные денежные средства под ипотечную ставку.

Базовая ставка по новому продукту – 8,3% годовых. До 7,8% годовых ставка может быть снижена для заявок, оформленных на сайте или у партнёров банка, а также для корпоративных и зарплатных клиентов.

Сумма ипотечного кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Размер дополнительной суммы составляет от 200 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от размера ипотечного кредита и стоимости квартиры. Срок кредитования – до 30 лет.

"Рефинансирование ранее оформленной ипотеки продолжает пользоваться повышенным спросом. При этом клиентам зачастую требуются дополнительные кредитные средства на ремонт, покупку мебели, иные нужды, - сказала вице-президент банка "Открытие" Нина Крючкова, . – Мы рады предложить своим клиентам ипотечный продукт с широкими возможностями, который позволит им не только улучшить условия по действующему ипотечному кредиту, но и получить дополнительные средства по хорошей ипотечной ставке и реализовать свои давние мечты".

Полный список всех преимуществ и условий по продукту доступен на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.

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Теги:
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