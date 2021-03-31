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Общество

Прилегающие к Большой Покровской улицы планируется также отремонтировать

14 апреля 2021 15:05  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прилегающие к Большой Покровской улицы планируется также отремонтировать. Об этом заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в ходе осмотра ремонта участка улицы 14 апреля.

По его словам, реконструкции главной пешеходной улицы города отводится большое внимание.

"Придомовые территории, примыкающие к Покровке, находятся в очень ненадлежащем состоянии. Это тоже часть работы, которую должны сделать. Мы обсуждали с подрядчиком эту тему, вместе должны привлечь ресурсы, чтобы подрядчик исполнил и эту часть работы", - отметил Олег Лавричев.

Он также добавил, что депутаты Гордумы и Заксобрания в свою очередь будут осуществлять постоянный контроль на всех этапах работ.

Напомним, что благоустройство Большой Покровской началось 1 апреля.

Сейчас работы идут на перекрёстке с Малой Покровской и до дома №39Б. Здесь демонтируют существующее покрытие для прокладки инженерных коммуникаций. Благоустройство этого участка должно завершиться в середине апреля.

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Теги:
800летие Благоустройство
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