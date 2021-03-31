инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
14 апреля 2021 15:12  [78] Держатели Masterсard банка "Открытие" смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты
14 апреля 2021 14:36  [84] "Ростелеком" начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства
14 апреля 2021 14:17  [90] Банк "Открытие" запустил рефинансирование ипотеки с возможностью получения суммы на личные нужды
14 апреля 2021 12:58  [274] Круглогодичное выращивание овощей на Бору начнется до середины 2021 года
14 апреля 2021 12:42  [240] Ленинградская компания получила контракт на строительство Южного обхода Арзамаса
14 апреля 2021 11:45  [135] Кулачные бои TOP DOG впервые пройдут в прямом эфире Wink 16 апреля
14 апреля 2021 11:36  [183] Сотрудников "Красного Сормова" хотят привлечь к строительству круизного лайнера в Астрахани
14 апреля 2021 11:11  [120] Образовательная платформа "Сферум" включена в реестр отечественного ПО
13 апреля 2021 14:24  [178] Нижегородский водоканал к началу лета благоустроит 840 объектов
13 апреля 2021 12:47  [221] Банк "Открытие" увеличивает ставки по вкладам в рублях
Бизнес

Держатели Masterсard банка "Открытие" смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты

14 апреля 2021 15:12  [78] Бизнес

Клиенты банка "Открытие" – держатели карт Masterсard – смогут использовать новый брелок для бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, российский производитель бесконтактных платежных устройств, смарт-карт и RFID-оборудования ISBC, международная платежная система Мastercard и европейский разработчик услуг по токенизации (записи данных банковской карты в зашифрованном виде) Fidesmo запустили брелок из линейки платежных устройств ISBC Pay. С его помощью держатели карт Masterсard банка "Открытие" могут оплачивать товары и услуги в любых бесконтактных терминалах.

В России к новому проекту на первом этапе, кроме "Открытия" присоединились еще семь банков-партнеров.

Новое устройство можно приобрести на сайте. В форме заказа достаточно указать адрес электронной почты, ввести данные карты Mastercard и адрес для доставки. Для безопасности после получения брелок необходимо активировать на сайте Fidesmo c помощью СМС-подтверждения на номер телефона, к которому привязан банковский счет пользователя.

ISBC Pay дополняет уже привычные для россиян способы оплаты — пластиковые карты, cмартфоны, браслеты и часы с технологией NFC. При этом у брелока отсутствует батарейка: поэтому он не разрядится и не подведет в нужный момент. С невозможностью оплаты из-за севших аккумуляторов регулярно сталкиваются до 15% пользователей NFC-устройств, по данным исследования ISBC.

Линейка ISBC Pay — автономные устройства c записанным токеном (данными карты в зашифрованном виде), что дает клиентам ряд преимуществ по сравнению с картой. Например, пластиковую или виртуальную банковскую карту можно записать на брелок и повесить его на связку ключей от дома, чтобы всегда иметь с собой. Можно выпустить несколько брелоков к одной карте. Кроме того, они безопаснее, так как на них отсутствуют персональные данные: ФИО, PAN или CVV. При необходимости брелок можно временно заблокировать, при этом статус основной карты не изменится, и ей можно продолжать совершать транзакции.

Безопасность устройств ISBC Pay подтверждена сертификацией международной платежной системы Mastercard. Все данные карт передаются на сайте ISBC Pay исключительно с использованием шифрования, соответствующего стандарту PCI-DSS.

Брелоки ISBC Pay выполнены в концепции "ART IN YOUR POCKET" ("Искусство в кармане"), каждое устройство — фрагмент произведения искусства. На старте пользователям будут доступны более 50 дизайнов брелока из 6 коллекций, в том числе работы Густава Климта, Эдуара Мане, Винсента Ван Гога и других знаменитых художников.

Гаджет выполнен из пластика и покрыт специальным составом, защищающим краски от выгорания и механических повреждений. В основе продукта NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo.

"Мы рады максимально быстро предоставлять клиентам самые современные технологии и способы оплаты. Поэтому мы одними из первых в России расширили линейку платежных устройств, добавив в нее брелок из семейства ISBC Pay. Банк предлагает своим клиентам большое многообразие платежных сервисов, мы в том числе расширяем возможности по токенизации карт. Теперь наши клиенты – держатели карт Мastercard могут приобрести новый девайс и совершать покупки с его помощью, оставив карту дома", - отмечает Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph