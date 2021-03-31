Жителям села в Навашине приходится подплывать к домам на лодках Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жителям ряда домов села Натальино в Навашинском районе приходится добираться до своих домов на лодках.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня – 14 апреля, вышла из берегов река Ерокуша, которая протекает рядом с селом. Ее воды затопили автомобильную дорогу к улице Заречной данного населенного пункта.

Сами жилые дома в зону затопления не попали, однако из-за воды передвигаться по дороге не возможно. Поэтому на данном участке была организована лодочная переправа. В МЧС добавили, что село находится в безопасности и обеспечено продовольствием, а также противопожарными и медицинскими средствами.

В настоящее время МЧС контролирует в Нижегородской области подтопление восьми низководных мостов и двух участков автомобильных дорог.