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Общество

Кресла установят напротив здания госбанка на Большой Покровской в рамках ее реконструкции

14 апреля 2021 16:11  [67] Общество

Фото: среда "800"

Кресла установят напротив здания госбанка на Большой Покровской в рамках ее реконструкции. Об этом заявила директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина в ходе депутатского осмотра ремонта участка улицы 14 апреля.

По ее словам, в ходе ремонта Большой Покровской рядом с Государственным банком появится новая локация: нижегородцы и гости города смогут сделать интересные фотографии на фоне памятника архитектуры здания банка.

Кроме этого, после ремонта улицы появится новое общественное пространство "Народные художественные промыслы", там будут установлены: детская игровая зона, лавочки, а также архитектурные формы в стиле хохломы.

На площадке перед магазином "Художественные промыслы" будут установлены новые стенды с репертуаром учреждений культуры города.

Ранее сообщалось, что благоустройство Большой Покровской началось 1 апреля.

Напомним, что в рамках комплексного ремонта Большой Покровской планируется отремонтировать и прилегающие к ней улицы.

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Теги:
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