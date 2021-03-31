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Общество

Жителям Арзамасского района начисляли лишнюю плату за газ

14 апреля 2021 17:55  [147] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жителям Арзамаса и Арзамасского района начисляли лишнюю плату за газ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нарушение выявила Госжилинспекция Нижегородской области при проверке документов компании-поставщика газа. Выяснилось, что доначисление платы произошло при поверке или замене приборов учета.

В числе обманутых оказались граждане, проживающие по пяти адресам. Сумма переплаты составила 100 тысяч рублей.

Когда Госжилинспекция направила в адрес компании предписание об устранении нарушений, та не согласилась с выводами инспекции, однако после судебных разбирательств ей все же придется сделать перерасчет.

Нижегородцы могут подать обращение в ГЖИ любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе Госуслуг ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции.

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Теги:
Газоснабжение ЖКХ
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