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Общество

Подрядчик планирует завершить ремонт Большой Покровской раньше срока

14 апреля 2021 18:56  [83] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Подрядчик, который планирует завершить ремонт улицы Большой Покровской, планирует завершить работы раньше срока. Такую информацию озвучила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина во время выездного совещания в рамках контроля над благоустройством улицы.

АНО "Центр 800" контролирует подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Большую Покровскую ремонтируют именно к этому событию.

"Надеюсь, что все неудобства, которые из-за ремонта испытывают и жители, и предприниматели, будут восприняты лояльно, потому что мы прикладываем максимальные усилия, чтобы закончить как можно быстрее и все могли насладиться новой отремонтированной улицей", - сказала Софья Юдина.

Руководитель фирмы-подрядчика ООО "ГорСтрой" Илья Заблоцкий, в свою очередь рассказал, что ремонт начался с нечетной стороны улицы, и в данный момент на объекте задействованы 40 человек и 8 единиц техники. С начала апреля выполнен демонтаж брусчатки и основания, ливневой канализации, опор освещения.

В планах на эту неделю – проложить кабельную линию, а на следующей неделе – закончить монтаж ливневой канализации. Через 10 дней подрядчик приступит к мощению улицы.

Нечетную сторону улицы планируется закончить в 20-25-х числах мая, а затем провести такой же объем работ на противоположной стороне. Все работы необходимо завершить к 30 июня.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков напомнил, что комплексное благоустройство Большой Покровской курирует рабочая группа общественного контроля.

"По нашим рекомендациям подрядная организация уже решила ряд вопросов, чтобы избежать недочетов, допущенных при благоустройстве первой очереди. В частности, они нашли организацию, которая будет поставлять специальную смесь для укладки гранитной брусчатки соответствующего качества. Будет организован исходящий контроль на заводе и входящий контроль на объекте", – рассказал депутат.

Ранее сообщалось о новых объектах и локациях, которые появятся на улице в рамках реконструкции.

Напомним, что прилегающие к Большой Покровской улицы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, также планируется отремонтировать.

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Теги:
Ремонтные работы Юбилеи и праздники
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