Глеб Никитин презентовал Госсовету РФ примеры реализации социнициатив в Нижегородской области Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал Госсовету РФ примеры реализации социальных инициатив в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, Глеб Никитин представил 14 апреля опыт региона на семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ). Инициатива НСИ реализуется АСИ по поручению президента России Владимира Путина. НСИ – это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни граждан. В 2020 году механизмы НСИ апробировались в Нижегородской, Новгородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и в Башкирии. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

На семинаре-совещании обсуждались доступность и качество услуг в социальной сфере, то, как именно они предоставляются россиянам, барьеры и ограничения, а также сам механизм НСИ и ее реализация в регионах. Участники встречи обратили внимание на частные ситуации у граждан при получении соцуслуг, медпомощи, образования, услуг в сфере занятости населения.

"Цель в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы им было удобно. Поэтому вот этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, перед тем как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и все лучшее, что делается в регионах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что эксперты АСИ и федерального центра компетенций провели в регионе независимые опросы среди получателей госуслуг.

"Показатель уровня удовлетворенности госуслугами у нас достаточно высокий. Однако не всегда сроки их получения комфортны для жителей. Выработана общая позиция, в соответствии с которой сроки необходимо сокращать. Мы к этому подходу готовы: в Нижегородской области уже давно реализуется проект "Эффективный регион", создан профильный проектный офис. Бережливые технологии мы внедряем во многих сферах. Важно также устранять сложности межведомственного взаимодействия. Например, для получения технических средств реабилитации нужна медсправка, заключение медэкспертизы… Необходимо единое цифровое окно, некий соцкоординатор, который позволит человеку обращаться за нужными документами не во множество различных ведомств. Безусловно, нужно не только оптимизировать систему, но и менять ее ментальность. Мы занимаемся этим совместно с "Регионом заботы", недавно создан проектный офис по модернизации системы социального обслуживания. Также уже сейчас идет работа по созданию первой службы защиты прав для людей с ментальными особенностями. Хотелось бы поблагодарить АСИ, которое привлекает внимание к этой работе на всех уровнях", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Вопросы, которые мы обсуждаем, охватывают большую часть нашей работы: 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере – это как раз сотрудники этих сфер: это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги всем гражданам нашей страны", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что после того, как правительство России доработает целевые модели НСИ, регионы смогут внедрить их у себя с учетом территориальных особенностей. Совместное заседание президиума Госсовета России с участием АСИ пройдет 15 апреля.



СПРАВКА:

Механизм НСИ включает несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, «обратную связь» от граждан.

Проект охватывает четыре сферы – образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать: например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.