Сплошные защитные экраны установят на трассе М-12 в Нижегородской области в месте стоянки серых журавлей Общество

Серый журавль Фото: https://zooclub.ru/birds

Сплошные защитные экраны высотой почти 3 метра установят на трассе М-12 "Москва-Казань" в Нижегородской области в месте стоянки серых журавлей. Об этом сообщает пресс-служба ДСК "Автобан".

Как отметил собеседник агентства, участок М-12 пересекает территорию охраняемого ландшафта регионального значения, расположенную у поймы реки Суры между селами Медяна и Ратово. На этих землях - возле сел Рыбушкино, Петряксы и Болтинки - находится уникальное Барятинское скопление около 2 тысяч серых журавлей, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

В минэкологии Нижегородской области состоялось заседание комиссии по Красной книге, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении трассы М-12 и влиянии ее скопление серых журавлей. Барятинское скопление, расположенное в Пильненском районе региона, имеет характер улетно-прилетного, здесь птицы каждый год собираются осенью, чтобы накопить сил для дальнего полета на зимовку в Африку. Днем птицы кормятся на полях в Нижегородской области, а ночевать улетают в Чувашию.

В ходе заседания члены комиссии и экологи согласились, что воздействие прохождения трассы М-12 по местам кормежки серых журавлей на их скопление допустимо.

В свою очередь, в целях сохранения растительного и животного мира проектная организация предложила оборудовать дорогу сплошными защитными шумопоглощающими экранами высотой 2,5 м. Также она высказала инициативу организовать защитные многоярусные лесополосы вдоль трассы. Еще одной идеей стало перемещение строительной техники строго в границах отвода под зону работ.

Кроме того, для сохранения редких видов растений, произрастающих здесь, проектировщикам рекомендовано провести дополнительные инженерно-экологические изыскания.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.