инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2021 11:41  [50] "Ростелеком" и ПФР приглашают пенсионеров к участию в конкурсе "Спасибо интернету"
15 апреля 2021 11:29  [57] Евгений Люлин предложил активнее участвовать в конкурсе школьных патриотических музеев
15 апреля 2021 11:06  [116] Концентрация формальдегида и фенола превысила норму в двух районах Нижнего Новгорода
15 апреля 2021 10:45  [142] Сплошные защитные экраны установят на трассе М-12 в Нижегородской области в месте стоянки серых журавлей
15 апреля 2021 10:03  [674] Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода
15 апреля 2021 09:45  [147] ЕЭС-Гарант оценил экономию от работы обновленного уличного освещения в п. Малое Козино
15 апреля 2021 09:14  [167] Нижегородские школьники 15 апреля напишут итоговое сочинение
14 апреля 2021 20:48  [285] Нижний сегодня: главные события дня
14 апреля 2021 18:56  [388] Подрядчик планирует завершить ремонт Большой Покровской раньше срока
14 апреля 2021 17:55  [268] Жителям Арзамасского района начисляли лишнюю плату за газ
Общество

Сплошные защитные экраны установят на трассе М-12 в Нижегородской области в месте стоянки серых журавлей

15 апреля 2021 10:45  [142] Общество
Серый журавль

Серый журавль

Фото: https://zooclub.ru/birds

Сплошные защитные экраны высотой почти 3 метра установят на трассе М-12 "Москва-Казань" в Нижегородской области в месте стоянки серых журавлей. Об этом сообщает пресс-служба ДСК "Автобан".

Как отметил собеседник агентства, участок М-12 пересекает территорию охраняемого ландшафта регионального значения, расположенную у поймы реки Суры между селами Медяна и Ратово. На этих землях - возле сел Рыбушкино, Петряксы и Болтинки - находится уникальное Барятинское скопление около 2 тысяч серых журавлей, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

В минэкологии Нижегородской области состоялось заседание комиссии по Красной книге, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении трассы М-12 и влиянии ее скопление серых журавлей. Барятинское скопление, расположенное в Пильненском районе региона, имеет характер улетно-прилетного, здесь птицы каждый год собираются осенью, чтобы накопить сил для дальнего полета на зимовку в Африку. Днем птицы кормятся на полях в Нижегородской области, а ночевать улетают в Чувашию.

В ходе заседания члены комиссии и экологи согласились, что воздействие прохождения трассы М-12 по местам кормежки серых журавлей на их скопление допустимо.

В свою очередь, в целях сохранения растительного и животного мира проектная организация предложила оборудовать дорогу сплошными защитными шумопоглощающими экранами высотой 2,5 м. Также она высказала инициативу организовать защитные многоярусные лесополосы вдоль трассы. Еще одной идеей стало перемещение строительной техники строго в границах отвода под зону работ.

Кроме того, для сохранения редких видов растений, произрастающих здесь, проектировщикам рекомендовано провести дополнительные инженерно-экологические изыскания.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Птицы Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph