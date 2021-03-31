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Концентрация формальдегида и фенола превысила норму в двух районах Нижнего Новгорода

15 апреля 2021 11:06  [1] Общество

Фото: https://www.youtube.com/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Концентрация формальдегида и фенола превысила норму в двух районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, по данным на 14 апреля в Автозаводском районе города максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 1,2 раза.

В то же время в Сормовском районе максимальная разовая концентрация фенола превысила допустимую норму в 1,1 раза.

При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе характеризовался как "низкий".

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Теги:
Автозаводский район Сормовский район Экология
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