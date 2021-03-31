Евгений Люлин предложил активнее участвовать в конкурсе школьных патриотических музеев Общество

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил жителям региона активнее принимать участие в смотре-конкурсе школьных музеев военно-патриотической тематики "Хранители воинской доблести".

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, организатором конкурса является областное Законодательное собрание.

"Патриотическое воспитание подрастающего поколения – очень важная задача, которую необходимо решать системно. Ребятам со школьной скамьи нужно давать знания по истории своей страны и своей малой родины, чтобы они гордились великими делами, подвигами своих предков. Это должна быть "живая история", а не только "сухие" факты из учебников. И здесь очень важна роль школьных музеев – в них можно найти действительно уникальные экспонаты, документы, связанные с выдающимися земляками. Уверен, что школьники, участвующие в проекте, смогут по-новому взглянуть на историю родного края", - сказал Евгений Люлин.

Смотр-конкурс направлен на повышение значимости школьных музеев в формировании духовно-нравственных убеждений подрастающего поколения, формирование объективного подхода к историческим событиям в жизни страны, участие детей и подростков в поисковой работе, обогащение экспозиции музеев и их полноценное использование для формирования высокой нравственности, патриотизма, чувств ответственности за судьбу России, уважения к боевым и трудовым подвигам народа. Также важной задачей является проведение на базе музеев торжественных акций, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы и другим памятным датам в истории нашей Родины, тематических школьных занятий с использованием экспонатов музеев, выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы музеев общеобразовательных организаций.

Для участия в смотре-конкурсе руководители общеобразовательных организаций Нижегородской области размещают на сайте конкурса не позднее 25 апреля 2021 года или направляют по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, каб. 54, управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области (дата отправки определяется по штампу почтового отделения) следующие материалы:

1) анкета-представление (по форме согласно приложению к настоящему Положению);

2) характеристика музея, раскрывающая его работу по теме смотра-конкурса;

3) краткая характеристика фондов музея (наличие в музее материалов, собранных обучающимися в экспедициях и походах, в ходе краеведческой деятельности, в результате поисковой работы);

4) ссылка на видеоролик на видеохостинге YouTube (видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в котором учащиеся (учащийся) общеобразовательной организации проводят (проводит) экскурсию по школьному музею).

С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

Итоги смотра-конкурса будут подведены до 1 мая 2021 года. Конкурсная комиссия определит 15 музеев, признанных лучшими: музеи, занявшие первое, второе, третье места, и еще 12 музеев, отмеченных членами конкурсной комиссии. Церемонию награждения победителей планируется провести в Законодательном собрании Нижегородской области, о дате и времени будет сообщено дополнительно.