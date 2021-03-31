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Общество

"Ростелеком" и ПФР приглашают пенсионеров к участию в конкурсе "Спасибо интернету"

15 апреля 2021 11:41  [60] Общество

Фото: Ростелеком

ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) приглашают российских пенсионеров принять участие в VII Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету – 2021". Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Прием работ на конкурс начнется 19 апреля 2021 года. Мероприятие организовано при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета".

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:
- "Портал gosuslugi.ru: мой опыт";
- "Мои интернет-достижения";
- "Интернет-предприниматель, интернет - работодатель";
- "Моя общественная интернет-инициатива";
- "Мой интернет-проект";
- "Я — интернет-звезда".

Цели конкурса:
- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости "молодых пенсионеров";
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
- продвижение обучающего портала "Азбука интернета".

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте конкурса, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

В пресс-службе рассказали, что программа "Азбука интернета" и Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов РФ, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10 % работ.

На пятый конкурс "Спасибо интернету – 2019" было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе "Конкурсные работы".

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Теги:
Интернет Конкурсы Ростелеком
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