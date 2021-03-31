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Общество

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю

15 апреля 2021 12:07  [116] Общество
Схема движения автобусов

Схема движения автобусов

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Согласно информации, с 20:00 30 апреля по 09:00 6 мая в связи с ремонтно-восстановительными работами будет временно прекращено движение транспорта на пересечении этих двух улиц.

Зону производства работ предлагают объезжать по прилегающим улицам. В маршруты движения общественного транспорта также будут внесены изменения.

Так, троллейбусы № 9 и №17 будут двигаться по площади Горького, площади Лядова, проспекту Гагарина, улице Бекетова.

Трамвайный маршрут №2 будет организован по улице Октябрьской, улице Добролюбова, улице Ильинской, улице Белинского, улице Ошарской, улице Кузнечихинской в оба направления.

Автобусные маршруты № А-2, А-17, А-27, А-28 будут двигаться по улице Ошарской, улице Горького, площади Свободы, улице Горького, улице Ижорской в оба направления.

Автобусные маршруты № А-16, Т-57, № А-20, № А-41, Т-34, № А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в объезд зоны проведения ремонтных работ - по улице Горького.

Автобусные маршруты № А-62, Т-31 проследуют в направлении улицы Ванеева – по улице Ижорской, улице Невзоровых; в направлении улицы Белинского – по улице Генкиной, улице Ижорской;

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина будет ограничено в апреле.

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Теги:
Транспорт
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