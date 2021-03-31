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Бизнес

Банк "Открытие" повысил эффективность сбора просроченной задолженности

15 апреля 2021 12:30  [89] Бизнес

Банк "Открытие" повысил эффективность сбора просроченной задолженности за счет внедрения Otkritie Collection. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, эта система автоматизирует работу департамента проблемных активов. Она позволила банку "Открытие" оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от "Техносерв Консалтинг".

"Новое решение объединило все подразделения банка "Открытие", задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопасности, юридическую службу, отдел по работе с коллекторскими агентствами, службу анализа и контроля, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка "Открытие" Дмитрий Первухин. - Система предоставляет возможность применения как массовой (поточной), так и индивидуальной работы с должниками на различных этапах взыскания; дает возможность организовать эскалацию мер — от мягкого напоминания до судебного преследования. Otkritie Collection повышает прозрачность и управляемость процесса сбора долгов".

"Наша компания осуществила масштабный проект по внедрению системы Otkritie Collection, в основу которого легло собственное решение ТСК, а также обеспечила дальнейшее развитие функционала под требования бизнеса. Переход к использованию этого продукта означает движение банка к созданию единого прозрачного информационного пространства, в котором будет легко прослеживаться работа с каждой проблемной задолженностью. Система обеспечивает преемственность бизнес-процессов департаментов, каждый из которых подхватывает работы с определенным активом на своем этапе", — подчеркнул директор проектов "Техносерв Консалтинг" Сергей Ульянов, .

При разработке нового комплекса банка "Открытие" большое внимание уделялось менеджменту процессов на первом этапе досудебного взыскания задолженности, когда срок просрочки минимален (Soft-Collection). Информация о потенциальной задолженности оперативно поступает сотрудникам контакт-центров, а своевременное напоминание заемщику о сумме и графике платежей позволяет успешно урегулировать до 90% случаев просроченной задолженности. В CRM-системе автоматически составляются запросы и жалобы, а также организуется работа выездных бригад и формируется отчетность.

На втором этапе работы с заемщиком, если урегулировать погашение задолженности не удаётся, подключается функционал судебного конвейера. Этот модуль формирует пакет документов для юридического департамента банка, а также оперативно отправляет необходимые документы в исполнительное производство. В процессе работы учитываются все связи и события, о которых есть информация базе данных.

После получения судебного решения начинается стадия исполнительного производства и выбора стратегии работы с должником. В зависимости от категории и суммы долга система сама запланирует задачи и закрепит их за определенными сотрудниками банка, а также свяжет вместе несколько событий по исполнительному делу.

"TSC Collection является универсальным многофункциональным и легко масштабируемым продуктом, который позволяет компаниям на его основе развивать собственные решения. ИТ-решение легко адаптируется под задачи бизнеса и интегрируется с уже существующими системами, в том числе, АБС, ERP, SMS, Call-центрами", — отметила директор по работе с ключевыми клиентами "Техносерв Консалтинг" Марина Любимова.

*TSC Collection является продуктом "Техносерв Консалтинг" и разработан на платформах Oracle Siebel CRM.

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Теги:
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