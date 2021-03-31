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Банк "Открытие" обозначил новые нормы для рынка труда

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Трансформация внутренних процессов и бизнеса организаций в пандемию, ориентация на Digital-каналы работы с клиентами изменили требования работодателей к подбору персонала. Об этом на дискуссии "Подготовка кадров для экономики будущего" Красноярского экономического форума – 2021 рассказала Татьяна Гомзякова, вице-президент, директор департамента подбора и развития персонала банка "Открытие".

Специалист рассказала, что сотрудники и руководители начинают больше учиться, а на первый план в списке востребованных компетенций вышли цифровые навыки и гибкие методики управления.

"По сравнению с началом 2020 года сотрудники банка стали учиться в 5 раз больше. В 3 раза увеличилось число запросов на обучение от руководителей", - сообщила Татьяна Гомзякова.

"Кроме стандартных требований к качеству банковских продуктов и процессов высокую роль сейчас играет скорость адаптации к рыночным изменениям, то есть скорость создания продуктов и скорость внедрения технологий. В нашем банке мы решаем это за счет ИТ-трансформации и перехода на динамическую модель управления. Ориентация на скорость в любых изменениях и портрете компетенций стала "новой нормальностью" для рынка труда и организаций будущего", - продолжила вице-президент банка "Открытие".

По словам Татьяны Гомзяковой, наиболее востребованными компетенциями руководителей в 2021 году стали способность быстро принимать решения, применять гибкие методики управления, осуществлять кросс-функциональное взаимодействие. Руководители должны быть готовы управлять сотрудниками в удаленном формате и не забыть об операционной эффективности. От сотрудников в новом постпандемическом мире требуются цифровые навыки, толерантность к Digital среде, способность к эффективным онлайн-коммуникациям.

Также, по мнению эксперта, одним из факторов повышения эффективности становится роботизация организаций. "Роботизация доступна не только для IT-талантов, но и для любого специалиста за счет активного использования low-code и zero-code решений", - отметила Татьяна Гомзякова.

В 2020 году банк "Открытие" реализовал проект по роботизации. Сотрудники банка запустили более 100 роботов разного уровня сложности, оптимизирующих рутинные процессы. Пройти обучение, придумать и запустить своего робота может сотрудник без специализированного технического образования. "Ключевой навык будущего – это постоянно учиться новому и не бояться перемен", - считает Татьяна Гомзякова.

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Теги:
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