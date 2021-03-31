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Всероссийский субботник в Нижегородской области пройдет в офлайн и онлайн-форматах. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России.
Согласно информации, в рамках мероприятия запланированы разные активности.
Всероссийская акция включает такие мероприятия, как традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.
Удаленно можно будет посетить онлайн-лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания, а также принять участие в благотворительных акциях и конкурсах.
Напомним, что сам субботник пройдет 24 апреля.
Также напомним, что в Нижнем Новгороде с 5 апреля проходит месячник по благоустройству. Он продлится до 15 мая.
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