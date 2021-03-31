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Общество

Благоустройство 23 общественных пространств Нижнего Новгорода уже началось

15 апреля 2021 16:03  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство 23 общественных пространств Нижнего Новгорода уже началось. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время инспекции благоустройства в Сормовском районе – в сквере на проспекте 70 лет Октября и в сквере "Сосны".

По его словам, этот объект для благоустройства выбрали жители района, так как проводят там много времени. К тому же, некоторые элементы нового благоустройства станут продолжением существующего. Например, велосипедная дорожка в сквере на проспекте 70 лет Октября станет продолжением той, что проложена в Светлоярском парке.

"Жители участвовали в обсуждении проекта, они здесь очень активные, все пожелания постарались учесть. Теперь люди следят, как идет благоустройство и выполняются ли договорённости. Они просили в сквере на проспекте 70 лет Октября установить несколько детских игровых комплексов, оборудовать спортивную зону", – рассказал Юрий Шалабаев.

В мэрии отметили, что в сквере "Сосны" оборудуют тихую прогулочную зону без лавочек, чтобы там не задерживались шумные компании, так как сквер находится вблизи жилых домов. В сквере переложат дорожки, поставят фонари, которых никогда не было.

Глава района Светлана Горбунова заметила, что в сквере появится арт-объект "Шишка".

Администрация города сообщила, что в текущем году планируется благоустроить 34 общественных пространства. На 23 из них уже начались ремонтные работы.

"Кроме работ по нацпроекту "Жильё и городская среда" мы по поручению губернатора продолжаем реализацию программы малого благоустройства, которая направлена на решение локальных задач в каждом районе. Это и замена контейнерных площадок, и установка новых лавочек, урн, озеленение, ремонт дорожек, фасадов. В целом по городу будет установлено больше 1 700 новых урн и более 400 новых комфортных лавочек", – заявил Юрий Шалабаев в заключение.

Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
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