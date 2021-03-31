Глеб Никитин представил Владимиру Путину планы по модернизации нижегородской медико-социальной сферы Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину планы по модернизации медико-социальной сферы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Расширенное заседание президиума Государственного Совета РФ и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) состоялось 15 апреля 2021 года.

Заседание было посвящено повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению президента России. Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в мероприятии приняли участие генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России обратил внимание на то, что людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы – им важно получить помощь качественно и своевременно.

"Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли своё время и внимание людям, прежде всего. Просил Агентство и профильную комиссию Госсовета в ходе Национальной социальной инициативы детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, в буквальном смысле пошагово пройти все жизненные ситуации человека, семьи, с которыми люди сталкиваются. Речь, например, о записи ребёнка в детский сад или школу, получении медицинской помощи в поликлинике или оформлении инвалидности, о поиске работы или повышении квалификации через центры занятости. Коллеги при участии Федерального центра компетенций, некоммерческих организаций, институтов гражданского общества работали непосредственно в наших регионах: в Новгородской, Калининградской, Нижегородской областях, в Республике Башкортостан, на Сахалине", - отметил Владимир Путин.

Глеб Никитин в ходе заседания рассказал, что для модернизации медико-социальной сферы в Нижегородской области уже создан проектный комитет. К его работе привлечены эксперты из общественных и некоммерческих организаций, проектный офис "Регион заботы" Общероссийского народного фронта. В дальнейшем именно площадку этого проектного комитета планируется использовать для реализации целевых моделей Национальной социальной инициативы (НСИ) для повышения качества жизни в регионе.

"Основным принципом изменений должен стать разворот от системы к человеку. Уже сформирован комплекс основных инициатив. Это разукрупнение интернатов и развитие стационарозамещающих форм предоставления услуг, а также использование негосударственных ресурсов для развития конкуренции и повышения качества услуг", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона считает, что необходимо обеспечить "бесшовность" предоставления услуг путем создания межрайонных центров. Также назрела необходимость создания института социального координатора.

"Человек может оказаться в разных жизненных ситуациях. Кто-то справляется, а кто-то теряется и не может преодолеть сложности. Так как жизненных ситуаций может быть очень много, прописать их все в законах невозможно. Персональный социальный координатор может стать помощником в преодолении таких ситуаций", - добавил Глеб Никитин.