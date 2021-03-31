инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2021 17:44  [54] Депутаты Гордумы остались недовольны работой по противодействию наркомании в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 17:35  [93] Мэрия напоминает о закрытии движения на ул.Варварской с 16 до 19 апреля
15 апреля 2021 17:27  [89] Центр когнитивно-поведенческой терапии открылся в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 16:37  [93] Повторный аукцион для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств состоится 30 апреля
15 апреля 2021 16:25  [126] Реконструкция ОКН "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке завершится к июлю
15 апреля 2021 16:03  [117] Благоустройство 23 общественных пространств Нижнего Новгорода уже началось
15 апреля 2021 15:27  [147] Всероссийский субботник в Нижегородской области пройдет в офлайн и онлайн-форматах
15 апреля 2021 15:13  [279] Стали известны подробности завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 14:26  [481] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
15 апреля 2021 14:09  [195] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 15 апреля COVID-19
Общество

Мэрия напоминает о закрытии движения на ул.Варварской с 16 до 19 апреля

15 апреля 2021 17:35  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Второй этап ремонта дороги предстоит на ул.Варварской в Нижнем Новгороде, в связи с чем с 16 до 19 апреля ее перекроют для движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Речь идет о ремонте участка дороги напротив дома №10. Из-за перекрытия движения изменяются маршруты пассажирского транспорта.

Путь следования троллейбусных маршрутов №13, №17, №31 будет сокращен до площади Свободы.

Движение автобусных маршрутов А-1, А-3, А-40, А-58, А-61, А-64, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-74, Т-91, Т-97 в сторону площади Минина и Пожарского будут следовать по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Пискунова, Варварской; а в обратном направлении - по улицам Варварской, Пискунова, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. Кроме того на указанных маршрутах будет введена остановка «Черный пруд» в направлении площади Свободы.

Автомобилисты смогут в это время проехать по улице Ульянова, а также по Георгиевскому съезду, Нижне-Волжской набережной и Казанскому съезду в обоих направлениях.

Напомним, что первый этап ремонта дороги на Варварской в 2021 году состоялся с 9 апреля по 12 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph