Мэрия напоминает о закрытии движения на ул.Варварской с 16 до 19 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Второй этап ремонта дороги предстоит на ул.Варварской в Нижнем Новгороде, в связи с чем с 16 до 19 апреля ее перекроют для движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Речь идет о ремонте участка дороги напротив дома №10. Из-за перекрытия движения изменяются маршруты пассажирского транспорта.

Путь следования троллейбусных маршрутов №13, №17, №31 будет сокращен до площади Свободы.

Движение автобусных маршрутов А-1, А-3, А-40, А-58, А-61, А-64, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-74, Т-91, Т-97 в сторону площади Минина и Пожарского будут следовать по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Пискунова, Варварской; а в обратном направлении - по улицам Варварской, Пискунова, Алексеевской, Октябрьской, Варварской. Кроме того на указанных маршрутах будет введена остановка «Черный пруд» в направлении площади Свободы.

Автомобилисты смогут в это время проехать по улице Ульянова, а также по Георгиевскому съезду, Нижне-Волжской набережной и Казанскому съезду в обоих направлениях.

Напомним, что первый этап ремонта дороги на Варварской в 2021 году состоялся с 9 апреля по 12 апреля.