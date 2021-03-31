Нижегородские летние лагеря будут работать по типу обсерваторов Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские летние лагеря будут работать по типу обсерваторов. Об этом сообщила директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 15 апреля 2021 года.

В частности, речь идет об учреждениях, являющихся структурными подразделениями МП "Надежда". В этом году будут проведены четыре смены по 14 дней.

Нововведение коснется сотрудников лагерей.

"Никто из сотрудников в течение 14 дней не сможет уходить оттуда, а потом возвращаться", - пояснила Галина Гуренко.

Это связано с ограничениями, установленными Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что загородные лагеря смогут предоставить не более 75% мест от общей вместимости, перед каждой сменой сотрудникам лагеря необходимо будет сдавать ПЦР – тест, работники пищеблока должны быть в масках и перчатках, в корпусах обязательна ежедневная термометрия отдыхающих и использование санитайзеров и рециркуляторов.

Нижегородских детей будут готовы принять семь муниципальных загородных лагерей и две муниципальные базы отдыха. Кроме того, при образовательных организациях будут функционировать 218 смен лагерей с дневным пребыванием для 13 тысяч детей. Планируется, что всего в этом сезоне отдохнут 125 тысяч ребят.