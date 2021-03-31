Два участка ул.Сергиевской будут перекрыты в апреле и мае Общество

ул.Сергиевская Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Два участка ул.Сергиевской Нижнего Новгорода закроют для сквозного движения транспорта в апреле и мае. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Перекрытие движения обусловлено ремонтом инженерных сетей.

Один участок расположен напротив дома 17а между улицей Гоголя и улицей Ильинской. Тут транспорт не сможет проехать с 16 по 19 апреля.

Второй участок находится напротив дома 8 между улицей Ильинской и Добролюбова. Ремонтные работы тут запланированы с 14 до 17 мая.

Водителям рекомендуют на первом этапе объезжать ремонтный участок по улицам Ильинской, Малой Покровской либо Нижегородской и Гоголя. Объезд ремонтного участка на втором этапе закрытия движения возможен по улице Ильинской и улице Добролюбова.