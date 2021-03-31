Более 1,2 тысячи человек примет участие в шествии Парада Победы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 1,2 тысячи человек примет участие в шествии Парада Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.

Среди участников парада от Росгвардии будет свыше 110 представителей. В торжественном шествии участвуют парадные расчеты богородского соединения войск национальной гвардии РФ и отряда мобильного особого назначения управления Росгвардии по Нижегородской области.

В этом году пешая колонна сформирована из парадных расчетов, в состав которой входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, воспитанники суворовских кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", сотрудники и военнослужащие Росгвардии, представители МВД и Нижегородской академии МВД.

Все участники торжественного шествия прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для профилактики ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств, задействованных для доставки тренировочных расчетов.

Напомним, что Военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. На площади перед Речным вокзалом будут установлены трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны.