Нижний сегодня: главные события дня Общество

Выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут при условии соблюдения санитарных норм

Штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области принял решение о проведении выпускных в детсадах, школах, профессиональных образовательных организациях и вузах. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выпускные пройдут в мае-июне в очном формате с учетом соблюдения всех санитарных правил и норм, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции.

Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода

Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода. Вылеты будет осуществлять авиакомпания "Nordwind" на самолетах Embraer 190 и Boeing 737.

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю с 20:00 30 апреля по 09:00 6 мая. Данные участки предлагают объезжать по прилегающим улицам. В маршруты движения общественного транспорта также будут внесены изменения.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 103 человек, из которых 48 606 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 497 - за пределами областного центра.

Стали известны подробности завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде

"Теплоэнерго" объяснило, почему сейчас в квартирах нижегородцев, несмотря на теплую погоду, до сих пор горячие батареи. Завершение отопительного сезона требует множественных затрат, как человеческих, так и технических ресурсов, и запустив этот процесс становится тяжело его остановить. Между тем, весеннее тепло часто бывает не стабильным. Если сейчас на улице в Нижнем Новгороде днем около +20°, то ночью еще прохладно, а на следующей неделе синоптики и вовсе прогнозируют ночные отрицательные температуры. Поэтому, отключив отопление в домах нижегородцев сейчас, вернуть его через неделю будет технологически трудно.

Комплекс по производству котлов построят в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление земельного участка ООО "ЯРТРО" под строительство комплекса по производству котлов. Площадь участка составляет 35,4 тысяч кв. м. Объем инвестиций - 684 млн рублей.

Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования

Следователи полагают, что в прошлом году гендиректор фирмы поставил в городскую больницу №5 медицинское оборудование, которое не соответствует заявленным в контракте требованиям. При этом документация на данное оборудование была предоставлена в строгом соответствии с требованиями контракта. Ему было перечислено 4,5 млн рублей из средств бюджета. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Строительство нового моста через Волгу начнется в 2021 году

Строительство нового моста через Волгу в рамках проекта М-12 "Москва-Казань" начнется в 2021 году. Мост 3,3 км станет самым масштабным искусственным сооружением на новой трассе, которая соединит Москву и Казань в рамках Международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа – Западный Китай". Подготовительные работы к строительству уже стартовали. Это мостовое сооружение появится в Татарстане, и по нему будет организовано движение по четырем полосам: по две в каждом направлении.