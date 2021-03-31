инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2021 20:17  [112] Нижний сегодня: главные события дня
15 апреля 2021 19:25  [125] Более 1,2 тысячи человек примет участие в шествии Парада Победы в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 19:13  [99] Более 80 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижегородской области с начала апреля
15 апреля 2021 18:45  [123] Два участка ул.Сергиевской будут перекрыты в апреле и мае
15 апреля 2021 18:39  [138] Нижегородские летние лагеря будут работать по типу обсерваторов
15 апреля 2021 18:32  [144] Выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут при условии соблюдения санитарных норм
15 апреля 2021 17:44  [154] Депутаты Гордумы остались недовольны работой по противодействию наркомании в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 17:35  [163] Мэрия напоминает о закрытии движения на ул.Варварской с 16 до 19 апреля
15 апреля 2021 17:27  [155] Центр когнитивно-поведенческой терапии открылся в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 16:37  [123] Повторный аукцион для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств состоится 30 апреля
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

15 апреля 2021 20:17  [112] Общество

Выпускные в нижегородских школах и детсадах пройдут при условии соблюдения санитарных норм

Штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории Нижегородской области принял решение о проведении выпускных в детсадах, школах, профессиональных образовательных организациях и вузах. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выпускные пройдут в мае-июне в очном формате с учетом соблюдения всех санитарных правил и норм, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции.

Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода

Прямые рейсы в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минводы открываются из Нижнего Новгорода. Вылеты будет осуществлять авиакомпания "Nordwind" на самолетах Embraer 190 и Boeing 737.

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю

Движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю с 20:00 30 апреля по 09:00 6 мая. Данные участки предлагают объезжать по прилегающим улицам. В маршруты движения общественного транспорта также будут внесены изменения.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 103 человек, из которых 48 606 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 497 - за пределами областного центра.

Стали известны подробности завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде

"Теплоэнерго" объяснило, почему сейчас в квартирах нижегородцев, несмотря на теплую погоду, до сих пор горячие батареи. Завершение отопительного сезона требует множественных затрат, как человеческих, так и технических ресурсов, и запустив этот процесс становится тяжело его остановить. Между тем, весеннее тепло часто бывает не стабильным. Если сейчас на улице в Нижнем Новгороде днем около +20°, то ночью еще прохладно, а на следующей неделе синоптики и вовсе прогнозируют ночные отрицательные температуры. Поэтому, отключив отопление в домах нижегородцев сейчас, вернуть его через неделю будет технологически трудно.

Комплекс по производству котлов построят в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление земельного участка ООО "ЯРТРО" под строительство комплекса по производству котлов. Площадь участка составляет 35,4 тысяч кв. м. Объем инвестиций - 684 млн рублей.

Директор нижегородской фирмы подозревается в мошенничестве на 4,5 млн рублей при поставке медоборудования

Следователи полагают, что в прошлом году гендиректор фирмы поставил в городскую больницу №5 медицинское оборудование, которое не соответствует заявленным в контракте требованиям. При этом документация на данное оборудование была предоставлена в строгом соответствии с требованиями контракта. Ему было перечислено 4,5 млн рублей из средств бюджета. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Строительство нового моста через Волгу начнется в 2021 году

Строительство нового моста через Волгу в рамках проекта М-12 "Москва-Казань" начнется в 2021 году. Мост 3,3 км станет самым масштабным искусственным сооружением на новой трассе, которая соединит Москву и Казань в рамках Международного транспортного маршрута (МТМ) "Европа – Западный Китай". Подготовительные работы к строительству уже стартовали. Это мостовое сооружение появится в Татарстане, и по нему будет организовано движение по четырем полосам: по две в каждом направлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph