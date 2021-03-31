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Общество

Жители более 70 домов в Нижнем Новгороде временно остались без света

16 апреля 2021 10:10  [72] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители более 70 домов в Нижнем Новгороде временно остались без света 16 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Дело в том, что на сетях электроснабжения проводятся плановые работы.

Под отключение попали дома: №28/2 и 26 по ул. Ильинская, №4, 4а, 6, 10, 13а, 22 по ул. Добролюбова в Нижегородском районе; №5,7 по ул. Балхашской, №1-26 по ул. Стеклова, №1-14 по ул. Розанова, №70-84 и 97-107 по ул. Родниковская в Советском районе.

Электроснабжение домов не производится с 8:00. В Нижегородском районе оно возобновится к 17:00, в Советском - к 19:00.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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