Депутаты Гордумы посчитали необходимым повышение квалификации поваров в нижегородских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода посчитали необходимым повышение квалификации поваров в школьных столовых. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания комиссии по социальной политике 15 апреля.

Генеральный директор муниципального предприятия "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ) Александр Банцекин рассказал, что приготовление пищи производится на пищеблоках школ. Все учебные заведения, обслуживаемые предприятием, работают по единому меню. Некоторые продукты поступают в школы в виде полуфабрикатов — чищенные овощи, готовые к приготовлению мясные изделия. Таким образом, дети должны получать одинаковое питание.

"Как вы следите за качеством подготовки поваров? Проводятся ли курсы повышения квалификации? Получается, что от школы к школе качество разное", - задалась вопросом председатель комиссии Инна Ванькина.

Александр Банцекин ответил, что такое действительно может быть. К тому же, сейчас у предприятия существует проблема с комплектацией поварского состава - открыто 75 вакансии.

"Сейчас требования законодательства не предъявляются к квалификации поварского состава. Но мы ежегодно в каникулярное летнее время проводим соответствующее обучение кадров по приготовлению пищи и соблюдению технологических правил", - сказал он.

Также он рассказал, что предприятие для решения проблемы нехватки кадров планирует заключить соглашение с Нижегородским Губернским колледжем, который выпускает поваров, о прохождении их студентами практики на ЕЦМЗ. Он отметил, что в школьных столовых, зачастую, работают повара предпенсионного возраста.

Александр Банцекин добавил, что в каждой школе работает группа родительского контроля, которая раз в неделю или в четверть проверяет качество предоставляемого детям питания. В 2021 году на предприятие поступила 21 жалоба на питание младшеклассников. В основном они касались однообразия блюд или недостаточной температуры их подогрева при подаче.

Ранее сообщалось, что более 300 нарушений было выявлено в школах Нижегородской области при организации питания учеников 1-4 классов в текущем учебном году.