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Общество

Порядка 300 подростков смогут устроиться на летнюю работу

16 апреля 2021 11:54  [56] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 300 подростков смогут устроиться на работу во время летних каникул в 2021 году. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике.

Как рассказала директор профильного департамента администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко, в текущем году на летнюю занятость несовершеннолетних выделено 4,5 млн рублей. Исходя из этой суммы определяется количество школьников, которые будут трудоустроены. 

"Сейчас все зависит от того, на какую сумму мы проведем аукцион по предварительному медицинскому осмотру. Выделенные средства пойдут на трудоустройство, зарплату, отчисления в государственные социальные фонды. Рабочие места распределят пропорционально по районам", - пояснила она.

Подростки будут работать пять дней по 4 часа на базе муниципальных предприятий, а также учреждений образования, культуры и спорта. За это они получат сумму не менее минимальной оплаты труда. 

Устроиться на такую работу могут юные нижегородцы с 14 до 18 лет. Для этого им нужно обратиться в администрации районов города или в центры занятости.

Отметим, что, по словам Галины Гуренко, желающих трудоустроиться ежегодно в разы больше, чем мест.

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Теги:
Дети Работа
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