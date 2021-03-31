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Общество

Олег Лавричев провел встречу со студентами-старшекурсниками АПК

16 апреля 2021 12:44  [82] Общество

Фото: пресс-служба завода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода и совета директоров АО "АПЗ" Олег Лавричев провел встречу со студентами-старшекурсниками Арзамасского приборостроительного колледжа (АПК). Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ).

Согласно информации, поводом для организации встречи стал спортивный успех Артёма Султанова, студента 3 курса по специальности "Авиационные приборы и комплексы", завоевавшего четыре медали, в том числе личное золото на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию на саблях.

"Я рад, что ваш студенческий коллектив отличается хорошими успехами в учебе, конкурсах профмастерства, трудовой практике, а потом и работе на производственных площадках АПЗ. Ресурсный центр, который мы в свое время создали, даeт сегодня положительные плоды, – обратился к ребятам Олег Лавричев. – Радует, что активны вы и в спорте. От души поздравляю вашего друга, сокурсника Султанова Артема, который показал удивительный результат на турнире ПФО по фехтованию. Надеюсь, что такие же успехи будут у него и в базовой подготовке. Горжусь, что среди вас есть такие целеустремленные ребята. И благодарен руководству колледжа, которое создает все условия для того, чтобы вы и отлично учились, и занимались спортом, и были активными в общественной жизни. Всем вам желаю покорения новых вершин и быть лучшими во всем".

Далее Олег Лавричев вручил благодарности администрации АПК. За высокие спортивные достижения Артёму Султанову – в фехтовании и Эдуарду Хубиеву – в пауэрлифтинге; за отличные успехи в учебе Алексею Дарчеву – победителю регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" и Григорию Орешкину – победителю областной олимпиады профессионального мастерства по радиоаппаратостроению.

В завершение встречи директор АПК Сергей Ермолаев подчеркнул важность таких торжественных мероприятий в деле воспитания молодежи.

"Ребята, которых мы сегодня поздравляли, укрепляют авторитет нашего колледжа. Всем известны слова: "Человек славен трудом". Желаю и вам трудиться, отлично учиться, реализовывать свои таланты, добиваться целей, но при этом оставаться скромными и порядочными людьми", - сказал он в заключение.

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Теги:
АПЗ Олег Лавричев
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