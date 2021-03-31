"Теплоэнерго" определило лучших специалистов рабочих профессий Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" определило лучших специалистов рабочих профессий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в компании состоялось награждение победителей соревнования "Лучший в профессии" по итогам 2020 года. Финал соревнований профмастерства среди представителей рабочих специальностей был перенесен с конца 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С улучшением эпидемиологической обстановки соревнования возобновили с соблюдением всех санитарных норм и правил. В финальных испытаниях свои знания и навыки продемонстрировали лучшие представители структурных подразделений, прошедшие предварительный отбор. Лучших в каждой профессии определяли по итогам теоретических и практических заданий.

Корпоративные соревнования профессионального мастерства проводились по 16 номинациям: аппаратчик химводоочистки, машинист котлов, машинист насосных установок, оператор котельной, оператор теплового пункта, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке/электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также водитель легкового автотранспорта, водитель грузового автотранспорта, тракторист, машинист.

"Конкурс профмастерства среди наших сотрудников с каждым годом становится все более масштабным. Растет число желающих принять участие, показав свое мастерство. Мы видим интерес к конкурсу и запрос со стороны работников, поэтому расширяем количество номинаций, добавляем новые. Подобные соревнования дают возможность обменяться опытом, посмотреть лучшие практики, показать свое мастерство. И чем сильнее стремление повысить свой профессиональный уровень, тем качественнее сотрудники выполняют свои задачи, обеспечивая нижегородцев теплом и горячей водой", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Один из победителей – обладатель первого места в номинации "Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке" - электрогазосварщик 5 разряда котельно-ремонтного участка АО "Теплоэнерго" Сергей Потапенко вместе с первым местом в корпоративном соревновании получил возможность представлять предприятие на региональном конкурсе профессионального мастерства. Также в этом году запланировано участие специалистов "Теплоэнерго" в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia.

"Я уже второй год подряд участвую в конкурсе. Свою работу очень люблю. Я с детства мечтал быть сварщиком, поэтому мне была интересна и теоретическая, и практическая часть – все это повышает мой профессиональный уровень. И я рад, что буду представлять предприятие на отраслевых соревнованиях – там еще больше возможностей для обмена опытом и повышения мастерства", - уверен сварщик-победитель.

"Нам важно поднять статус рабочих профессий. На рынке рабочих профессий сейчас достаточно большой дефицит. И мы стремимся удержать у себя лучшие кадры, мотивировать работников на повышение производительности труда. Соревнования "Лучший в профессии" помогают нам в этом", - отметила председатель первичной профсоюзной организации АО "Теплоэнерго" Татьяна Брыкалова.

Отметим, что соревнования в профессиональном мастерстве проводятся в АО "Теплоэнерго" с 2019 года. Призеры до конца года будут получать ежемесячную персональную надбавку - 20%, 15% и 10% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно.

Фотографии победителей размещаются в галерее лучших работников АО "Теплоэнерго" с выплатой премии. Кроме того, обладателям статуса "Лучший в профессии" вручаются переходящие вымпелы и памятные стелы.