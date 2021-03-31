Андрей Турчак и Глеб Никитин передали поликлинике №1 Нижнего Новгорода мобильный медкомплекс Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя совета федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин вручили поликлинике №1 Нижнего Новгорода ключи от мобильного медицинского комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе НРО партии.

Комплекс создан на базе автомобиля "ГАЗ". Его передача состоялась в рамках партийного проекта "Мобильная поликлиника".

Андрей Турчак подчеркнул, что повышение доступности и качества медицинской помощи – приоритет для партии "Единая Россия".

"Необходимо развивать первичное звено здравоохранения в разных формах. Проект "Мобильная поликлиника" – пример того, как первичная диагностика становится доступной для людей, в том числе из населенных пунктов, удаленных от областного и районных центров. По инициативе партии "Единая Россия" в бюджете этого года предусмотрено 2 миллиарда рублей на поставку в регионы 300 таких "мобильных поликлиник". Они дают возможность пройти диспансеризацию на современном оборудовании, сдать анализы, получить помощь квалифицированных специалистов", - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что в мобильном медицинском комплексе в перспективе жители также смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Как рассказал Глеб Никитин, необходимость закупки мобильного медкабинета именно для поликлиники №1 обусловлена расширением территории медобслуживания после вхождения в состав Нижнего Новгорода ряда населенных пунктов, ранее относившихся к Богородскому району.

"При застройке Новинок, Ольгина или иных территорий мы ставим задачу создавать кабинеты врачей общей практики, параллельно открываем фельдшерско-акушерские пункты, а при масштабном жилищном строительстве продумываем создание поликлинических отделений. Сейчас нам важно было сократить загрузку поликлиники №1, поэтому решили закупить медучреждению мобильный медицинский комплекс на базе микроавтобуса "ГАЗель NEXT", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что сегодня очень важны подобные форматы медицинского обслуживания.

"Президент страны Владимир Путин вчера на заседании Госсовета как раз говорил про недорогие инвестиционные решения, которые помогут существенно упростить жизнь людей, избавиться от очередей и сократить время ожидания приема в социальных учреждениях. "Мобильная поликлиника" - это хороший пример подобного подхода и начало большого партийного проекта, который стартовал именно в Нижнем Новгороде в юбилейный для города год", - пояснил Глеб Никитин.

Мобильный медкомплекс прошел все необходимые испытания и разрешительные процедуры. Чтобы обеспечить максимальную эффективность его использования, губернатор Нижегородской области попросил врачей и пациентов поделиться своими предложениями об эксплуатации машины, чтобы улучшить оказание мобильной медпомощи в будущем.

Мобильный центр на базе микроавтобуса "ГАЗель NEXT" состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые могут быть оснащены необходимым медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения. Фактически это два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести работу в комфортных условиях.

В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое. В базовом исполнении центр представляет собой два медицинских кабинета площадью до 8 кв м, каждый из которых включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различного оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами.