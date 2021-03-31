Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать" Общество

Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Голосование за инициативы жителей в рамках данного проекта завершилось 16 апреля.

"Голосование за проекты "Вам решать" завершилось более чем успешно. Благодарю всех, кто отдал свой голос в поддержку программ инициативного бюджетирования. В ближайшее время конкурсная комиссия определит инициативы-победители, и именно активность нижегородцев станет решающим фактором. Впереди – выполнение работ на объектах и введение их в строй. Поэтому важно, чтобы реализацию проектов контролировали их непосредственные инициаторы - ответственные и неравнодушные граждане, любящие свой родной край", - сказал Глеб Никитин.

Лидерами по числу голосов стали: Кстовский район (21 648 голосов), Автозаводский район Нижнего Новгорода (20 611 голосов) и Арзамас (17 163 голоса). В рейтинге направлений самыми популярными у жителей стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура" и "Все лучшее - детям".

"Очень приятно, что нижегородцы активно голосовали за проекты категории "Наша память", связанные с благоустройством мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне", - добавил Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021 года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.