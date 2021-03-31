инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 16:59  [39] Открытие Чкаловской лестницы после ремонта состоится в Нижнем Новгороде 1 августа
16 апреля 2021 16:31  [82] "Единая Россия" предлагает провести модернизацию коммунальных сетей в регионах
16 апреля 2021 16:19  [70] Андрей Турчак и Глеб Никитин поддержали продолжение госпрограммы закупки автомобилей скорой помощи
16 апреля 2021 16:10  [102] Роструд назвал способ получить дополнительные выходные на майские праздники
16 апреля 2021 15:52  [103] Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать"
16 апреля 2021 15:51  [91] Временные техдороги прокладывают у Сергача в рамках строительства трассы М-12 "Москва-Казань"
16 апреля 2021 15:47  [79] Глеб Никитин поручил увеличить ремонтные программы ресурсоснабжающих организаций
16 апреля 2021 15:45  [80] Нижегородские парки для благоустройства в 2022 году можно выбрать с 26 апреля
16 апреля 2021 15:29  [92] Евгений Люлин предложил усовершенствовать законы об освоении лесов
16 апреля 2021 15:09  [135] Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать"

16 апреля 2021 15:52  [103] Общество

Почти 320 тысяч нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Голосование за инициативы жителей в рамках данного проекта завершилось 16 апреля.

"Голосование за проекты "Вам решать" завершилось более чем успешно. Благодарю всех, кто отдал свой голос в поддержку программ инициативного бюджетирования. В ближайшее время конкурсная комиссия определит инициативы-победители, и именно активность нижегородцев станет решающим фактором. Впереди – выполнение работ на объектах и введение их в строй. Поэтому важно, чтобы реализацию проектов контролировали их непосредственные инициаторы - ответственные и неравнодушные граждане, любящие свой родной край", - сказал Глеб Никитин.

Лидерами по числу голосов стали: Кстовский район (21 648 голосов), Автозаводский район Нижнего Новгорода (20 611 голосов) и Арзамас (17 163 голоса). В рейтинге направлений самыми популярными у жителей стали "Наши дороги", "Наша инфраструктура" и "Все лучшее - детям".

"Очень приятно, что нижегородцы активно голосовали за проекты категории "Наша память", связанные с благоустройством мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне", - добавил Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021 года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph