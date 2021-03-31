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Общество

Роструд назвал способ получить дополнительные выходные на майские праздники

16 апреля 2021 16:10  [99] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Роструд напомнил, что россиян в мае этого года ждет две четырехдневные недели.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая.

При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час.

При этом у работодателя есть возможность предоставить дополнительный выходной накануне праздничного дня.

Как сообщает Роструд, для оформления выходного необходим ряд условий.

Предоставление дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате, рассказали в Роструде.

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Теги:
Праздники Роструд
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