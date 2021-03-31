Открытие Чкаловской лестницы после ремонта состоится в Нижнем Новгороде 1 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Открытие Чкаловской лестницы после ремонта состоится в Нижнем Новгороде 1 августа 2021 года. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр культуры Олег Беркович.

Сейчас реконструкция идет в графике, отставаний нет, добавил министр.

Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года . На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

Предполагалось, что в ходе ремонта на лестнице восстановят подлинные исторические ступени, которые датируются 1940-ми годами. Они были обнаружены во время исследования объекта и их планировалось разместить на верхних пролетах с восточной стороны.

После реставрации лестница сохранит свои цвета, но они станут мягче и приближеннее к историческим. То есть, основной цвет останется терракотовым, а барельефы, детали и накрывочные панели пролетов – светло-серыми.

Работы на объекте велись в два этапа. Первый этап начался 2 октября и завершился до конца 2020 года. Вторым этапом станет благоустройство объекта и установка малых архитектурных форм. Полностью лестница будет готова к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, то есть летом 2021 года.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.