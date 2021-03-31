Нижний сегодня: главные события дня Общество

Открывший стрельбу с балкона жилого дома нижегородец задержан

15 апреля поступила информация о стрельбе на улице Луганской (Приокский район). Подъехавшие сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Температурный рекорд 1975 года побит в Нижнем Новгороде

Температурный рекорд 1975 года побит в Нижнем Новгороде. Температура воздуха по территории Нижегородской области уже 13 апреля повысилась до рекордных значений для этого времени года. В этот день в Нижнем Новгороде метеорологи зафиксировали +21°...+23°. Таким образом, были перекрыты предыдущие высокие значения этого дня 1975 года.

Дублер проспекта Гагарина хотят построить с помощью инфраструктурных облигаций до 2030 года

Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хотят построить с помощью инфраструктурных облигаций до 2030 года. Эта дорога является одним из самых масштабных проектов региона, но тот объем инвестиций, который необходим для строительства, область самостоятельно изыскать не сможет, в связи с чем предполагается выпуск инфраструктурных облигаций.

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 16 апреля

По данным на 16 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 111 322 человек, в том числе за прошедшие сутки выявлено еще 219 новых случаев заболевания, а днем ранее - 211 новых случаев COVID-19.

Водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном

Объект культурного наследия регионального значения "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке в Нижнем Новгороде после реставрации может стать музеем, рестораном или выставочным пространством. Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы на средства государства. Потом для здания найдут собственника, который и примет решение о новой функции станции.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 322 человек, из которых 48 680 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 642 - за пределами областного центра.

"Красное Сормово" обсуждает возможность строительства второго круизного лайнера

Еще одно круизное судно может быть построено на нижегородском заводе "Красное Сормово". Проект разрабатывает КБ "Вымпел". Первый круизный лайнер "Красное Сормово" построило в 2019 году. Суда такого класса не выпускались в России 60 лет. Теплоход обладает всеми атрибутами пятизвездочного отеля, включая рестораны, бассейны и СПА.