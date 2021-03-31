Дорогу к малой родине поэта Александра Люкина отремонтируют по нацпроекту в Нижегородской области Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Дорогу к малой родине поэта Александра Люкина отремонтируют по нацпроекту в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, дорога к деревне Шишковердь в Княгининском районе подлежит ремонту по национальному проекту "БКАД".

Именно здесь родился поэт Александр Люкин, известный в советское время по лирическим и философским стихам о Волге и представителях рабочих профессий. В Нижнем Новгороде и в Княгинине именем Люкина названы улицы, ежегодно в районе также проходит областной поэтический конкурс имени Александра Люкина. Поклонники его творчества приезжают и на малую родину поэта.

Около 10 лет назад тупиковая дорога была продлена в сторону Спасского. После чего она приобрела межрайонный статус, но по техническим характеристикам осталась узкой деревенской дорогой.

В этом году участок общей протяженностью 4,3 км приведут в нормативное состояние. Ремонт планируется начать в середине мая и закончить к июлю.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место по стране по объёмам дорожного ремонта.

Национальный проект "БКАД" разработан согласно указу президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".