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Экономика

Средняя цена на сливочное масло в Нижегородской области снизилась на 2%

18 апреля 2021 09:17  [69] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Средняя цена на сливочное масло в Нижегородской области снизилась на 2%.

Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата, которые приводит региональное минэкономразвития.

С 5 по 12 апреля зафиксировано уменьшение цены на сливочное масло с 587,4 рубля до 575,7 рубля за кг.

Также в указанный период подешевели говядина (с 408,1 до 407,1 рубля) и свинина (с 258,9 до 257,9 рубля).

Также снизились цены на питьевое цельное пастеризованное молоко, вермишель и черный чай.

Ранее Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС – главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.

"Необоснованное завышение стоимости товаров первой необходимости недопустимо", – считает глава региона.

Прежде сообщалось, что нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, около 100 млн рублей субсидий будет направлено мукомольным и хлебопекарным предприятиям региона для стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Средства предусмотрены на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

"В Нижегородской области функционирует порядка 200 предприятий хлебопекарной отрасли. Для них такая поддержка имеет большое значение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Решение о предоставлении субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям входит в разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина комплекс мер по снижению цен на продовольственные ресурсы.

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Теги:
Продовольствие Цены
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