инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2021 11:10  [68] Более 4,7 тысячи обращений рассмотрели в аппарате нижегородского омбудсмена в 2020 году
18 апреля 2021 10:28  [93] Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля
17 апреля 2021 23:59  [812] Канатоходца, пересекающего "Почтовый съезд", вновь видели в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
17 апреля 2021 17:58  [913] Дорогу к малой родине поэта Александра Люкина отремонтируют по нацпроекту в Нижегородской области
17 апреля 2021 16:21  [474] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 17 апреля коронавирусом
17 апреля 2021 14:44  [283] Нижегородцам представили схемы обхода мест благоустройства в рамках программы #Среда800
17 апреля 2021 12:45  [255] Межнациональный субботник прошёл в Канавинском районе
17 апреля 2021 12:33  [175] Нижегородские НКО могут пройти бесплатное обучение по digital-технологиям
16 апреля 2021 20:01  [303] Нижний сегодня: главные события дня
16 апреля 2021 19:18  [334] Стоимость подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию оценивается в 24 млрд рублей
Общество

Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля

18 апреля 2021 10:28  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля.

В указанный период мероприятия будут проведены в центрах занятости населения Богородского, Вадского, Спасского, Городецкого (Заволжский отдел) районов.

Соискатели смогут получить информацию о рынке труда, курсах профподготовки, юридические консультации по вопросам занятости.

Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, гражданам будет оказана помощь в составлении резюме, также в рамках ярмарок вакансий возможно пройти собеседование с потенциальными работодателями.

За более подробной информацией следует обращаться в районные центры занятости.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph