Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля.
В указанный период мероприятия будут проведены в центрах занятости населения Богородского, Вадского, Спасского, Городецкого (Заволжский отдел) районов.
Соискатели смогут получить информацию о рынке труда, курсах профподготовки, юридические консультации по вопросам занятости.
Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, гражданам будет оказана помощь в составлении резюме, также в рамках ярмарок вакансий возможно пройти собеседование с потенциальными работодателями.
За более подробной информацией следует обращаться в районные центры занятости.
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