Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ярмарки вакансий пройдут в 4 районах Нижегородской области 20-27 апреля.

В указанный период мероприятия будут проведены в центрах занятости населения Богородского, Вадского, Спасского, Городецкого (Заволжский отдел) районов.

Соискатели смогут получить информацию о рынке труда, курсах профподготовки, юридические консультации по вопросам занятости.

Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, гражданам будет оказана помощь в составлении резюме, также в рамках ярмарок вакансий возможно пройти собеседование с потенциальными работодателями.

За более подробной информацией следует обращаться в районные центры занятости.