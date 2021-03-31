Нижний Новгород вошел в число городов-лидеров по решениям в сфере общественного транспорта

ВЭБ.РФ опубликовал очередной выпуск ежемесячного отраслевого обзора развития общественного транспорта в городах России.
В нем приводятся ключевые события в отрасли за прошедший месяц, актуальные исследования и современные принципы организации перевозок.
Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, Нижний Новгород вошел в число лидеров публичной повестки модернизации систем пассажирского транспорта в марте.
Как отмечают аналитики ВЭБ.РФ, в марте в Нижнем Новгороде эксперты и общественники обсуждали, что лучше: построить три новые станции метро или полностью модернизировать трамвайную систему, сделав ее магистральной и каркасной.
Предварительные расчеты показывают, что второй вариант как минимум намного дешевле. Кроме того, московский опыт показывает: метрополитен по-настоящему необходим, только когда трамвай становится перегруженным.
Еще один важный транспортный проект, который в городе намерены реализовать до 2022 года, - это концессия на организацию работы платных парковочных пространств.
К этому вопросу, по мнению экспертов ВЭБ.РФ, в Нижнем Новгороде подходят аккуратно: на май запланирован пилотный проект. Важна работа с общественным мнением, при определенных условиях почти 40% горожан отнесутся к этой мере положительно.
Напомним, в регионе продолжается разработка программы модернизации системы общественного транспорта нижегородской агломерации. Один из этапов реализации уже стартовал: это переход полномочий по установлению маршрутной сети на уровень региона с созданием единого оператора, который координирует работу общественного транспорта.
Продолжаются анализ маршрутно-транспортной сети агломерации и подготовка интеллектуальной модели транспортной сети. По такому пути модернизации общественного транспорта уже идет ряд российских регионов – Тверская, Челябинская, Ивановская, Ярославская области.
Приоритет при оптимизации транспортной сети отдается внеуличным видам общественного транспорта. Комплексная реформа всей системы общественного транспорта предполагает комфортное и быстрое перемещение на территории агломерации свыше 500 млн пассажиров ежегодно.
По результатам обзора ВЭБ.РФ, кроме Нижнего Новгорода, в ТОП-5 входят также Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Челябинск.
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