Девять рыбаков сняли с льдины в Городецком районе 18 апреля.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, дело было в районе д. Федурино.
Рыбаки, оказавшие на льдине в акватории Волги, послали сигнал о помощи.
На помощь попавшим в беду выехали работники ГИМС МЧС России и Городецкого аварийно-спасательного отряда.
Всех рыбаков сняли с льдины и с помощью судна на воздушной подушке доставили на берег.
Спасенных осмотрели сотрудники скорой помощи. Состояние рыбаков оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что двое мужчин спасены из перевернувшейся лодки на Бору.
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