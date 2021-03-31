Девять рыбаков сняли с льдины в Городецком районе 18 апреля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Девять рыбаков сняли с льдины в Городецком районе 18 апреля.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, дело было в районе д. Федурино.

Рыбаки, оказавшие на льдине в акватории Волги, послали сигнал о помощи.

На помощь попавшим в беду выехали работники ГИМС МЧС России и Городецкого аварийно-спасательного отряда.

Всех рыбаков сняли с льдины и с помощью судна на воздушной подушке доставили на берег.

Спасенных осмотрели сотрудники скорой помощи. Состояние рыбаков оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что двое мужчин спасены из перевернувшейся лодки на Бору.