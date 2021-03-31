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Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков завоевал личную бронзу на чемпионате России

19 апреля 2021 10:32  [1] Спорт
Кирилл Тюлюков

Кирилл Тюлюков

Воспитанник СК "Знамя" АО "АПЗ" Кирилл Тюлюков завоевал личную бронзу на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, 17 апреля в Новосибирске за личные награды сразились 115 саблистов. Нижегородскую область представлял недавний обладатель двух наград на юниорском первенстве мира в Каире Кирилл Тюлюков.

На этих соревнованиях Кирилл успешно дошел до четвертьфинала.

Здесь встретился с саблистом из Санкт-Петербурга и выиграл (15:14). В полуфинале его соперником стал саратовец Константин Лоханов, второй в рейтинге основной сборной страны. В поединке с Тюлюковым он был сильнее – 15:10.

"У Кирилла в результате - личная бронза чемпионата России. Для него это важная награда, так как ранее он выступал в категории "юниоры", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале апреля Кирилл Тюлюков завоевал личное золото и серебро в команде на юниорском первенстве мира. Он является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

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Теги:
АПЗ Фехтование
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