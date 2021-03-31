Более 450 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 450 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 19 апреля 2021 года. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

Под отключение попали дома в шести районах города.

Так, в Канавинском районе с 8:00 и 9:00 свет отключили в 400 дома по улицам: Должанская, Данченко, Красина, Тамбовская, Калужская, Спортивная, Артемовская, Зеленодольская, Климовская, Спартака, Архимеда, Жуковского, Ладыгина, Московское шоссе, пер. Костромской и Товарный, пр. Героев, бульвар Мира, Ярмарочный проезд. Электроснабжение возобновится к 16:00 и 17:00 .

- В Нижегородском районе с 8:00 до 17:00 в домах: №2, 4, 8, 8а, 8б, 14-18а, 19 по ул. Гоголя, №31 по ул. Малая Покровская, №77/19 по ул. Ильинская.

- В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 - №2-26 по ул. Дектярова, №64 по пр. Молодежный, а также с 13:00 до 17:00 №27,29 по ул. Мельникова.

- В Советском районе: с 8:00 до 17:00 - №12/3, 17/5 по ул. Кулибина, №13/6, 15/1 по ул. Пушкина, №3 по ул. Студенческая.

- В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 - №3, 5, 5а, 7, 9, 11 по ул. Боевых дружин, №1,2 по ул. Хмелева, а также с 9:00 до 16:00 - №2, 2а, 4, 4а по ул. Красносормовская, №1, 1а, 3, 3а по ул. Планетная.

- В Приокском районе с 9:00 до 17:00 - №64-80 по ул. Горная, 2-8 по ул. Карбышева и в нескольких домах на ул. Крымская.

Там сегодня проводятся плановые работы на сетях электроснабжения.