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Еще у 8 детей в Нижегородской области зафиксированы случаи укуса клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, по данным на 19 апреля в регионе зарегистрированы 23 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей на территории Городецкого, Павловского, Спасского, Богородского, Балахнинского, Выксунского районов области, Борского городского округа.
Кроме этого, в самом Нижнем Новгороде также зафиксированы случаи присасывания клещей.
В ведомстве отметили, что присасывания происходили на кладбище, придомовой территории, дачном участке, в парке и лесу.
За пострадавшими установлено медицинское наблюдение (среди них 8 детей).
При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" вируса клещевого энцефалита не выявлено.
Напомним, что первые пострадавшие от укусов клещей в текущем году были зарегистрированы 12 апреля.
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