Еще у 8 детей в Нижегородской области зафиксированы случаи укуса клещей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще у 8 детей в Нижегородской области зафиксированы случаи укуса клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 19 апреля в регионе зарегистрированы 23 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей на территории Городецкого, Павловского, Спасского, Богородского, Балахнинского, Выксунского районов области, Борского городского округа.

Кроме этого, в самом Нижнем Новгороде также зафиксированы случаи присасывания клещей.

В ведомстве отметили, что присасывания происходили на кладбище, придомовой территории, дачном участке, в парке и лесу.

За пострадавшими установлено медицинское наблюдение (среди них 8 детей).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" вируса клещевого энцефалита не выявлено.

Напомним, что первые пострадавшие от укусов клещей в текущем году были зарегистрированы 12 апреля.