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Общество

Комитет по транспорту ЗС НО одобрил строительство многоуровневой развязки в Дзержинске на съезде с трассы М7

19 апреля 2021 13:13  [74] Общество

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил строительство многоуровневой развязки в Дзержинске на съезде с трассы М7. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании комитета парламента.

Согласно информации, в настоящее время транспортная ситуация на данном участке осложнилась: с началом дачного сезона пиковые нагрузки прогнозируются на уровне 26-35 тысяч автомобилей в сутки, в пятницу вечером на М7 уже наблюдаются пробки.

Представители ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, присутствовавшие на заседании, сообщили, что до конца года планируется обустроить разворотную петлю на 383 км трассы, исключив, таким образом, левый поворот на Дзержинск со стороны нижнего Новгорода.

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев также заявил, что строительство многоуровневой развязки на данном участке трассы необходимо.

В ближайшее время министерство начнёт готовить соответствующую документацию для вхождения в федеральную целевую программу для получения необходимого финансирования.

В заключение он отметил, что светофор на перекрёстке пока что останется.

В итоге члены комитета единогласно поддержали обращение Думы Дзержинска о строительстве новой развязки на повороте в город Дзержинск со стороны трассы М7.

Напомним, что ранее депутаты Думы Дзержинска направили обращение главе Нижегородской области и Законодательному собранию о строительстве новой многоуровневой развязки на повороте с М7 в Дзержинск.

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Теги:
Законодательное собрание Транспорт
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