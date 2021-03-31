Бесплатные экскурсии на электричке пройдут 23 и 24 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бесплатные экскурсии на электричке пройдут 23 и 24 апреля. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Согласно информации, экскурсии посвящены теме Великой Отечественной войны и истории железных дорог.

23 и 24 апреля 2021 года будут организованы бесплатные экскурсии по маршруту городской электрички Нижний Новгород (Московский вокзал) - Мыза (проспект Гагарина).

23 апреля с 16:15 до 17:32 проводится экскурсия, посвященная 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Нижегородцы узнают о бронепоездах "Илья Муромец" и "Козьма Минин", о подвигах самоотверженных железнодорожников и о вкладе горьковчан в победу в Великой Отечественной войне. Регистрация на экскурсию по ссылке.

24 апреля с 16:15 до 17:32 будет организована экскурсия об истории российских железных дорог. Все желающие смогут узнать об истории создания Московского вокзала и музея "Паровозы России", о судьбах великих проектировщиков и железнодорожников, о первых проездных билетах и пассажирских вагонах и многом другом. Регистрация на экскурсию по ссылке.

Экскурсионное сопровождение бесплатное, пассажирам необходимо приобрести только проездной документ на электричку (цена варьируется от 15 до 60 рублей на человека).