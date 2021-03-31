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Политика

Кандидатуру Юлии Абызовой рассмотрят на должность председателя КСП Нижнего Новгорода

19 апреля 2021 15:20  [162] Политика
Юлия Абызова

Юлия Абызова

Фото: с сайта Думы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кандидатура Юлии Абызовой рассматривается на должность председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Вопрос о назначении Юлии Абызовой включен в повестку заседания думы Нижнего Новгорода, которое состоится 28 апреля. 

"Для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода председателем городской Думы предлагается кандидатура Юлии Абызовой", - говорится в документе. Отметим, что председатель назначается на 5 лет.

С 2013 года Юлия Абызова работала директором ГБУ "Многофункциональный Центр оказания государственных и муниципальных услуг Дзержинска". Является депутатом Гордумы Дзержинска.

Напомним, что председатель КСП Ирина Семашко, возглавлявшая ведомство с 2017 года, покинула этот пост по собственному желанию, ссылаясь на состояние здоровья. Дума Нижнего Новгорода утвердила ее отставку 24 марта 2021 года.

Поскольку Ирина Семашко покинула пост по собственному желанию, а не до истечения срока полномочий, кандидатура нового председателя палаты должна быть внесена главой города после консультаций с депутатами Гордумы, принявшими ее отставку.

СПРАВКА:

Юлия Абызова родилась 27 января 1968 года в Дзержинске. Училась в Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева по специальности - инженер химик-технолог, а также в Нижегородском государственном техническом университете им. Алексеева по специальности экономист-менеджер.

Работала инженером производственного отдела промышленной автоматизации и диспетчеризации дзержинского ГосНИИкарбамидпроект, государственным налоговым инспектором отдела учета и отчетности государственной налоговой инспекции по городу Дзержинску, заместителем главного бухгалтера управления АО "СИНТЕЗ", заместителем начальника управления финансов администрации Дзержинска, заместителем мэра по финансовым вопросам, начальником департамента финансов администрации Дзержинска, исполнительным директором ООО "Домовой" (ООО "Группа компаний "Управдом").

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Теги:
Городская дума КСП Назначения
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