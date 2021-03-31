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Производство спецавтомобилей создадут в Нижегородской области к 2022 году

19 апреля 2021 17:04  [93] Бизнес

Фото: с сайта Промтеха

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Промышленные технологии" (ООО "Промтех") создаст на территории Нижегородской области производство специального автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее соглашение подписано между инвестором и генеральным директором Корпорации развития Нижегородской области Тимуром Халитовым.

Стоимость создания производство оценивается в 150 млн рублей. Предполагается, что завод начнет функционировать к 2022 году. На производстве будут заняты около 200 человек.

ООО "Промышленные технологии" является крупным производителем автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, рефрижераторов, пассажирских автомобилей. Изготовление большей части спецтранспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей.

"Заявка от компании "Промтех" на подбор земельного участка поступила через электронный сервис "Личный кабинет инвестора" на инвестиционном портале Нижегородской области: nn-invest.ru. Для нового проекта подобран участок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в непосредственной близости от действующего производства и основных транспортных узлов города. Инвестор уже направил заявку на получение земельного участка, которая будет рассмотрена советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона", - рассказал Тимур Халитов.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в интересах инвестора. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, инвестплощадках, и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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