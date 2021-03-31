Нижегородский историк Вадим Андрюхин поделился мнением о фильме "Гибель империи. Российский урок" Общество

На прошлой неделе на телеканале "Россия 24" завершился показ многосерийного документального фильма митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) "Гибель империи. Российский урок". Картина рассказывает о событиях, которые привели к февральской революции 1917 года. Своим мнением о фильме поделился с редакцией сайта pravda-nn.ru историк, главный редактор газеты "Новое дело. Областной выпуск" Вадим Андрюхин.



"На мой личный взгляд, митрополит несколько приукрасил экономическое состояние страны в канун революции. Впрочем, в этом фильме вовсе не буквальная историческая достоверность вызвала огромный интерес у широкой российской общественности. Людей, прежде всего, заинтересовала актуальность проблем здесь показанных — увы, многие из них злободневны и сегодня, даже спустя сто лет", - приводит издание слова Вадима Андрюхина.

Он считает, что митрополит верно указал на разобщённость правящих элит в канун революции — в результате произошло самое настоящее предательство одной из элитных групп, закончившееся свержением монархии.

"Но это предательство не означает, что те или иные представители элиты тайно работали на внешнего врага (хотя было и такое). Элитарное предательство имеет множество форм. Например, тотальная коррупция, разлагающая любую власть", - полагает Вадим Андрюхин.

Другой формой предательства является потеря контроля над обстановкой в стране.

"Не так давно сотрудники Центрального государственного архива Нижегородской области опубликовали сборник документов, из которых было видно, как в разных отчётах по линии МВД приукрашивалась обстановка в стране. Сельский урядник, боясь разгневать начальство, писал о полном спокойствии у себя на селе (хотя здесь уже орудовали революционеры). Полицейский на уровне уезда делал то же самое, только в больших масштабах. Потом всё это выходило на губернский уровень, на уровень Министерства… В итоге царю на стол ложилась полностью искажённая информация! Удивительно ли, что революция свалилась на царя, словно снег на голову?", - рассуждает историк.

Вадим Андрюхин согласен с митрополитом в том, что Российская империя проиграла не настоящую войну, а войну информационную, или как её сегодня называют — "гибридную войну за умы и настроения граждан страны".

"Так получилось, что практически все СМИ того времени оказались в руках либеральной оппозиции, в том числе антироссийски настроенной. И именно там (а вовсе не в малочисленных большевистских газетах) развернулась настоящая травля царской семьи, которую обвиняли во всех смертных грехах – от сожительства царицы с Гришкой Распутиным до шпионажа в пользу Германии. Пик травли царской семьи пришёлся на конец 1916 года. Царской фамилии стали активно приписывать намерение заключить сепаратный мир с немцами. В это поверил даже генералитет русской армии, который вступил в сговор с либеральными политиками с целью свержения монархии, что и произошло в феврале 1917 года. Однако, как показала история, это не спасло Россию от военного поражения – запущенный либералами революционный каток остановить было уже невозможно, он, в конце концов, похоронил под собой всю страну", - считает Вадим Андрюхин.

По его словам, митрополит сетует на то, что в предреволюционной России широкими симпатиями пользовались революционные экстремисты, порой отрицавшие любые государственные или общественные институты.

"В Российской империи на заключительном этапе её существования степень отчуждения "рукопожатного" общества и государства достигала таких уровней, что высказываться в поддержку власти становилось неприлично. Впрочем, здесь вина главным образом лежала не столько на самих революционерах или на их покровителях из числа властных либералов. Во многом тут была виновата и сама власть, и Русская Православная церковь (как бы это не резало слух самого митрополита Тихона), которые в дореволюционный период не организовали нормальной просветительской работы с народными массами. Да и как было её организовать, если большая часть страны была неграмотной или читала еле-еле! А неграмотный человек не может быть полноценным гражданином, особенно в военное время, когда солдату надо чётко знать за что и во имя чего он воюет. Такой человек очень легко становится предметом манипулированию любых популистов и демагогов. Что и случилось с царской армией годы первой мировой войны", - продолжил эксперт.

"Кстати, история русской революции даёт нам прекрасный урок того, как демагогические призывы к всевозможным "политическим свободам" оканчиваются установлением самой жестокой диктатуры и тирании. Оно и неудивительно: чем меньше в стране грамотных и сознательных граждан, чем меньше ответственных институтов гражданского общества, рождённых по инициативе снизу, чем меньше общая законопослушность, тем более резкая и кровавая отдача от революционных потрясений, унять которые потом можно только с помощью массовых репрессий. Поэтому любая демократизация должна проходить постепенно, эволюционным путём, при безусловном соблюдении государственного законодательства. Иначе, хаос и гражданская война… И фильм митрополита Тихона буквально каждым своим кадром взывает об этом!", - заключил Вадим Андрюхин.