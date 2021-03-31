Нижний сегодня: главные события дня Общество

Похолодание и дожди ожидают нижегородцев на предстоящей неделе

Дождливая и прохладная погода по сравнению с прошедшей неделей ожидает жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни. Виной тому, поясняют синоптики, станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди.

Профессор вуза в Нижнем Новгороде подозревается во взятке за "зачет" для целой группы

Следствие установило, что 15 апреля текущего года преподаватель получил 50 тысяч рублей от старосты одной из групп заочного отделения. За это он пообещал поставить зачет по своей дисциплине "Организация доступной среды" всем учащимся без фактической проверки их знаний.

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы администрации Балахны

Экс-глава администрации Балахны выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области, не имея на положительного заключения государственной экоэкспертизы.

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 19 апреля

По данным на 19 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 111 949 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 873. За прошедшие сутки выявлен еще 201 новый случай заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на 19 апреля составляет 1.01.

Кандидатуру Юлии Абызовой рассмотрят на должность председателя КСП Нижнего Новгорода

С 2013 года Юлия Абызова работала директором ГБУ "Многофункциональный Центр оказания государственных и муниципальных услуг Дзержинска". Является депутатом Гордумы Дзержинска.

Пожар на площади 4000 кв.м произошел на территории кладбища в Богородском районе

Пожар был обнаружен поздно и как следствие – информация о нем также поздно поступила пожарно-спасательным подразделениям. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, горела сухая трава на площади 4000 кв.м. Языки пламени охватили кромку кладбища, находящегося рядом. Виной всему – сильный ветер и сухостой вокруг.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде

Вакцинацию проводят медицинские работники Городской клинической больницы № 38. Пройти первый этап вакцинации препаратом "Спутник V" можно по предварительной записи в будни и субботу, воскресенье - выходной. Второй этап необходимо будет пройти в поликлинике по месту жительства.