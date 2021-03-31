МЧС предоставило видео тушения дома в Дальнеконстантиновском районе, где взорвался газ Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предоставило видео тушения трехэтажного многоквартирного дома №15 на ул. Новоселова села Маргуша Дальнеконстантиновского района, где взорвался газ.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции. На данный момент (в полночь) горит кровля дома, площадь пожара составляет 900 кв метров.

Как сообщили в МЧС, в результате ЧП пострадали семеро человек – четверо взрослых и трое детей. Местонахождение еще одного ребенка сейчас уточняется.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. На место происшествия выехал сам глава ведомства Андрей Травкин. Сотрудники прокуратуры организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю, министру здравоохранения региона Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим. Глава региона также поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

Губернатор также сказал, что для жителей необходимо оперативно определить места временного размещения и обеспечить их вещами первой необходимости.

Видео предоставлено ГУ МЧС: