МЧС опубликовало еще одно видео о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе

Региональное ГУ МЧС РФ предоставило еще одно видео о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.
В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.
В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали восемь человек – четверо взрослых и четверо детей. Всем им потребовалась госпитализация.
Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.
Фото:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+