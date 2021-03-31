МЧС опубликовало еще одно видео о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС РФ предоставило еще одно видео о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали восемь человек – четверо взрослых и четверо детей. Всем им потребовалась госпитализация.

Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области